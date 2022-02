Ukrainische Diaspora in Zürich – Ihre Freunde bereiten sich auf den Krieg vor Zwischen Aktivismus und Hilflosigkeit: Vier Ukrainerinnen und Ukrainer aus Zürich erzählen, wie sie mit dem drohenden Krieg umgehen. Martin Sturzenegger

Über 1000 Explosionen wurden am Mittwoch in der Ostukraine registriert. Für das ganze Land wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Die Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Zürich leben, verfolgen den russischen Truppenaufmarsch aus der Entfernung und mit einer Mischung aus Aktivismus und Hilflosigkeit. Rund 1400 Personen zählt die Zürcher Diaspora.

Lesia Kordonets, 38-jährig, Filmemacherin