Hundephysio Anima Activa in Höri – Ihre Hände heilen Hunde Durch ihren vierbeinigen Begleiter hat Yvonne Huber die Physiotherapie für Hunde entdeckt. Nun hat sie in Höri ihre eigene Praxis eröffnet. Daniela Schenker

Hundephysiotherapeutin Yvonne Huber mit Patientin Heli. Foto: Francisco Carrascosa

Weimaraner-Hündin Heli ist eine typische Vertreterin ihrer Rasse: aktiv, energisch und schnell. Nähern sich ihr aber die Hände von Yvonne Huber, verwandelt sich die gutmütige Jagdhündin in ein Schosshündchen. Völlig ergeben liegt sie unter den Händen der Hundephysiotherapeutin. «Meine Hände sind wie Sensoren. Mit ihnen erspüre und behandle ich die Probleme des Tiers», sagt Huber. Es waren denn auch die Probleme und Beschwerden ihres eigenen Hundes Timmi, welche die Steinmaurerin veranlassten, die Ausbildung zur Hundephysiotherapeutin zu absolvieren.

Dem eigenen Hund Lebensqualität geschenkt

Huber ist aktive Marathonläuferin, Timmi war ihr treuer Laufpartner. «Er hat mich auf Tausenden Trainingskilometern begleitet.» Durch diese hohe Belastung habe der spanische Galgo-Schäfer-Mischling Arthrose in den Ellenbogen bekommen. «Der Arzt hat seine Läuferkarriere als beendet erklärt.» Weil sie bei sich selber mit Physio sehr gute Erfahrungen gemacht hatte, suchte sie eine Praxis für Hundephysiotherapie und führte zu Hause mit ihrem Hund die dort gelernten Übungen durch. Ihre Ausbildung zur diplomierten Gesundheitsmasseurin hat ihr dabei geholfen. «Anschliessend nahm ich Timmi zwar nicht mehr zum Joggen mit, aber er konnte mich, bis er an einem Tumor starb, noch auf vielen Spaziergängen beschwerdefrei begleiten.»

Intensive Ausbildung

Während ihr Hund die letzten Lebensjahre genoss, nahm Huber die Ausbildung auf. «Diese dauerte eineinhalb Jahre und forderte einmal pro Monat ein Wochenende Präsenzunterricht und sehr viel Lernen.» Abgeschlossen hat sie mit einer Diplomarbeit sowie einer schriftlichen, mündlichen und praktischen Prüfung.

Anfänglich arbeitete Huber in der Hundephysiopraxis Anima Natura in Rümlang. «Dort wurde es aber bald einmal zu eng.» Als Huber die grosszügigen Räume in Höri entdeckte, war für die Steinmaurerin klar: Sie will den Schritt zum eigenen Unternehmen Anima Activa wagen.

Bewegungsübungen gehören zum Therapieprogramm von Anima Activa. Foto: Francisco Carrascosa

Dass Bedarf nach dieser Therapie besteht, daran zweifelt Huber nicht: «Der Hund hat in der heutigen Zeit einen festen Platz in der Familie und die meisten Besitzer tun alles, damit es ihrem Liebling gut geht.» Oft finden Kunden über Mund-zu-Mund-Propaganda zu ihr oder die Patienten werden von Tierärztinnen und Tierärzten überwiesen. «Wie beim Menschen ist auch beim Vierbeiner die Zusammenarbeit zwischen Arzt und Therapeut sehr wichtig», sagt Huber.

«Für Senioren ein Muss»

Das Behandlungsspektrum umfasst neben verschiedenen Verletzungen unter anderem auch degenerative oder neurologische Probleme. Diesbezüglich und auch bei vielen Therapieformen bestehe eigentlich kein Unterschied zur Therapie beim Menschen. «Für die Seniorinnen und Senioren unter den Hunden ist die Physiotherapie fast ein Muss», sagt Huber. Bei ihnen versucht sie, Muskeln und Beweglichkeit zu erhalten.

Manche Besitzer kommen aber auch ganz einfach in die Praxis, weil sie spüren, dass es ihrem Tier guttut. Dafür bezahlen sie gerne den Stundenansatz von 100 Franken. Wer für seinen Vierbeiner eine Krankenkasse abgeschlossen hat, erhält einen Beitrag.

Der Besitzer ist bei der Behandlung stets dabei und lernt dabei, wie er seinem Tier im Alltag helfen kann. Beim ersten Termin ist bisweilen etwas Vorsicht geboten. «Ich muss herausfinden, ob ich ein Tier überall anfassen kann, ob es beisst und was es alles zulässt.» Bis jetzt habe erst einmal ein Patient zugeschnappt. «Nun gibt es in meinem Inventar auch Maulkörbe», sagt Huber.

Vieles erspürt und therapiert Yvonne Huber mit den Händen. Foto: Francisco Carrascosa

Diesen braucht Heli nicht. Sie scheint alle Handgriffe und Therapiemethoden zu geniessen. Einzig das Laufband scheint nicht sein Ding. Aber für solche Fälle stehen zwei Dosen Hundeguetsli im Regal des Therapiezimmers. So lässt sich Heli dann doch noch für das Foto gewinnen.

Keine Freundin der Vermenschlichung

Auch wenn die Physiotherapie von Mensch und Hund sich in vieler Hinsicht gleichen, von einer Vermenschlichung der Vierbeiner hält Huber nichts. Ganz besonders stört sie sich an der Entwicklung der Hundebekleidung. «Wenn ich sehe, dass kleine Hunde in Strampelanzügen in Wägelchen herumgeschoben werden, finde ich das ganz schlimm», sagt sie. «Egal, ob Chihuahua oder Berner Sennenhund – es sind Hunde, die denken, fühlen und leben möchten wie Hunde.»

Besonders wichtig sei es, auf die Körpersprache des Tiers zu achten. Nicht allen scheine dies jedoch zu gelingen, sagt die Frau mit dem geschulten Blick. Wenn sie zu Fuss unterwegs ist, spricht sie deshalb schon mal Halterinnen oder Halter an, deren Hunde offensichtlich Probleme haben, und macht sie darauf aufmerksam, dass ein Besuch beim Arzt angezeigt wäre. Dass es Yvonne Huber gut mit ihr meint, scheint auch Hündin Heli zu spüren. Auch als die Therapiestunde längst vorbei ist, sucht sie immer wieder die Hände von Yvonne Huber. Die Guetsli auf dem Regal interessieren sie dagegen nicht mehr.