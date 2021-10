Umstrittener Muezzinruf in Köln – Ihren Kritikern gilt sie als «naive Gutmenschin» Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker wurde einst um ein Haar von einem Rechtsextremisten umgebracht. Jetzt löst sie Empörung aus, weil sie Muezzins zum Gebet rufen lassen will. Dominique Eigenmann aus Berlin

Hartnäckig, gläubig, furchtlos: Henriette Reker, seit 2015 parteilose Oberbürgermeisterin von Köln. Foto: Oliver Berg (DPA/Keystone)

Henriette Reker wurde in Deutschland auf einen Schlag bekannt, da war sie noch nicht einmal Stadtoberhaupt. Einen Tag vor der Wahl bat ein Mann an einem Wahlkampfstand um eine Rose und rammte ihr plötzlich ein Messer in den Hals. Reker, damals 58 Jahre alt, überlebte nur, weil das Messer im Halswirbel stecken blieb, sie ihren Finger sofort in die Wunde stiess und trotz des Blutverlusts nicht ohnmächtig wurde.

Der Attentäter war ein Rechtsextremist, der verhindern wollte, dass arabische Flüchtlinge in Köln Zuflucht finden und in Deutschland «bald die Scharia regiert». Zur Oberbürgermeisterin wurde Reker im Schlaf gewählt. Sie erfuhr davon erst, als sie aus dem künstlichen Koma geweckt wurde. Auf die Frage eines Arztes, wie es ihr gehe, antwortete sie nicht mit «gut» oder «schlecht», sondern sagte: «Es ist schwer, angegriffen zu werden.»