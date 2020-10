In Kulturvereinslokal in Opfikon – Illegale Onlinewetten aufgeflogen Die Kantonspolizei hat am Dienstagabend in einem Lokal in Glattbrugg illegale Glücksspiele aufgedeckt und Spielautomaten gefunden. Eine Person wurde verhaftet.

Die Polizei verhaftete eine Serbin, die ohne Arbeitsbewilligung im Service arbeitete. Foto: Keystone

Am Dienstagabend fuhr die Kantonspolizei Zürich, unterstützt von der Opfiker Stadtpolizei, in einem Kulturvereinslokal in Glattbrugg vor, um dort eine Glücksspiel- und Gastronomiekontrolle durchzuführen. Dabei wurde eine 46-jährige Serbin verhaftet, die ohne Arbeitsbewilligung im Service tätig gewesen ist, wie es in einer Mitteilung heisst.

Weiter trafen die Polizisten im Lokal auf den Betrieb von illegalen Onlinewetten und stellten fünf Computer und zwei Laptops sicher. Der damit rechtswidrig erlangte Umsatz in den vergangenen vier Monaten wird auf mehrere Zehntausend Franken geschätzt. Der Betreiber, ein 53-jähriger Türke, muss sich wegen Widerhandlungen gegen das Geldspielgesetz und das Ausländer- und Integrationsgesetz vor der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland verantworten. Ebenso wird wegen Widerhandlung gegen das Gastgewerbegesetz an das Statthalteramt Bülach rapportiert.

mcp