Gastroserie aus Rorbas – Im Adler liegt Österreich ganz nah Der Gasthof Adler in Rorbas bietet nicht nur das beliebte Wiener Schnitzel, sondern viele andere österreichische Spezialitäten an. Thomas Mathis

Der Zwiebelrostbraten ist rosa gebraten und mit reichlich frittierten Zwiebeln garniert. Foto: Thomas Mathis

Schon lange wollte ich meine Erinnerungen an den Gasthof Adler in Rorbas auffrischen. Vor zig Jahren waren wir als Familie dort zu einem Geburtstagsfest eingeladen. Während die Erwachsenen in der Gaststube speisten, erhielten wir Kinder im separaten Stübli frittierte Kartoffeln. Es ist also höchste Zeit, um in diesem Lokal kulinarische Erfahrungen als Erwachsener zu sammeln.