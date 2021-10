Bürogemeinschaft und Co-Working – Das Rathaus Bülach ist nun auch eine Anwaltskanzlei Mit dem Auszug der Stadtverwaltung sind im Rathaus zwei Stockwerke frei geworden. Sämtliche Büros sind vermietet. Nun können auch Einzelarbeitsplätze gebucht werden. Daniela Schenker

Projektleiterin Robine Baumgartner und Stadtpräsident Mark Eberli an einem der Co-Working-Arbeitsplätze. Foto: Sibylle Meier

Er verleiht dem Bezirkshauptort fast schon weltstädtisches Flair: der Co-Working Space im ersten Stock des alten Rathauses. Ab sofort können im Gebäude mitten in der Altstadt fünf Einzelarbeitsplätze tage- oder wochenweise gebucht werden – egal, ob zwei Tage im Monat oder jede Woche ein paar Tage. Es ist ein Modell, wie man es aus vielen grösseren Städten kennt – bloss, dass solche Arbeitsplätze an den seltensten Orten mit so viel Charme punkten können wie im über 350-jährigen Bülacher Riegelbau.

In der Buchung inbegriffen ist die Nutzung des Internets, der Küche, der Schliessfächer sowie des Pausen- und Aufenthaltsraums. Das Sitzungszimmer kann bei Bedarf dazugebucht werden. «Wie sehr die Plätze gefragt sind, können wir erst abschätzen, wenn Buchungen möglich sind», sagt Robine Baumgartner von der Wirtschaftsförderung Bülach. Bedürfnisabklärungen im Vorfeld hätten aber ergeben, dass die Nachfrage nach dieser Arbeitsform in Bülach vorhanden sei. Es war die Wirtschaftsförderung, welche die Idee der flexiblen Arbeitsplätze ins Spiel brachte, als im Rathaus nach dem Umzug der Stadtverwaltung zwei Stockwerke frei wurden. «Der Stadtrat ist dieser Idee sehr gerne gefolgt», sagt Stadtpräsident Mark Eberli (EVP). Für ihn sei der Moment der offiziellen Eröffnung eine Art Rückkehr in das ehemalige Zuhause, in dem er sehr gerne gewesen sei: «Wir freuen uns, mit der neuen Nutzung einen Beitrag an die Belebung des Städtlis leisten zu können.»