Neueröffnung in Dielsdorf – Im alten Wii-Hüslidominiert in 140 Varianten neu der Gin Im Dorfzentrum werden bald die durstigen Gäste in der JB-Bar bedient. Renato Cecchet

An einen Erfolg ihrer JB-Bar in Dielsdorf glauben (von links nach rechts) Roland Bünter (Inhaber), Patrick Pusnik (Geschäftsführer), Nadine Bünter (Geschäftsführerin) und Christian Jäggli (Inhaber). Foto: Raisa Durandi

Ein kleines Riegelhaus wird zum neuen Ausgehtipp in Dielsdorf. An der grossen Kreuzung mitten in Dielsdorf, wo sich Wehntaler-, Bahnhof- und Regensbergstrasse kreuzen, öffnet die JB Bar. «In Dielsdorf ist bisher nicht so viel los, da kommen wir gerade richtig», ist Nadine Bünter, die zusammen mit ihrem Lebenspartner Patrick Pusnik die Bar führt, überzeugt. Auch Inhaber Christian Jäggli, der zusammen mit Roland Bünter die JB Gastro GmbH in Neerach betreibt, glaubt fest an den Erfolg. «Wir sind gerade beim Einrichten. Schon jetzt kommen Passanten von der Strasse hinein und fragen, wann wir aufmachen würden. Es sei gut, dass es wieder eine Bar in Dielsdorf gebe.» Auf der Facebook-Seite sind schon viele Besucherinnen und Besucher zu verzeichnen.