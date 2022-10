«Apropos» – der tägliche Podcast – «Im Appenzell gibt es für fast alles ein Chügeli oder Chrüütli» In Appenzell Innerrhoden werden die Menschen älter als anderswo in der Schweiz. Trotzdem verursachen sie weniger Gesundheitskosten. Woran liegt das? Mirja Gabathuler als Host Alexandra Aregger als Gast

Appenzell Innerrhoden gilt als Prämienparadies der Schweiz. Nirgends verursachen die Menschen so wenig Gesundheitskosten, gehen so wenig zum Arzt – und werden trotzdem noch älter als in anderen Regionen der Schweiz. Wie geht das?

Wirtschaftsredaktorin Alexandra Aregger hat das Appenzell besucht und bei den Menschen vor Ort nach den Hintergründen gefragt. (Lesen Sie hier die Reportage.) In einer neuen Folge des Podcasts «Apropos» erzählt sie von Geistheilern, geschlossenen Spitälern und einer Gesundheitsdirektorin, die ungesunde Traditionen akzeptieren muss. Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.



Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler Alexandra Aregger schreibt im Rahmen des Förderprogramms für investigativen Journalismus für den Recherchedesk von Tamedia. Mehr Infos @AlexAregger

