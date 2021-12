Formel 1 am Flughafen – Im Circle herrscht digitales Autorennfieber Bei Racing Unleashed können Wagemutige auf dem neu geschaffenen «Zurich Airport Circuit» gehörig Tempo bolzen – zumindest virtuell. Renato Cecchet

Der neu geschaffene «Zurich Airport Circuit» kann im Moment nur auf den Rennsimulatoren im Circle gefahren werden. Foto: Raisa Durandi

Auf den Pisten am Flughafen Zürich starten und landen weiterhin Flugzeuge. Diese bekommen jetzt aber Konkurrenz in Form von Formel-1-Boliden, die mit hoher Geschwindigkeit um den Rundkurs «Zurich Airport Circuit» preschen. Start ist vor dem Haupteingang des Circle, die Strecke führt weiter über den BP-Turn in die zwei Kurven RU1 und RU2, nach der Schikane 34 die Hochgeschwindigkeitsgerade Runway entlang zur Regazzoni-Spitzkehre und dem Swiss-S über das Dock E in die Rega-Kurve, schliesslich über Cargo und General Aviation Center GAC zum Kloten-S, nach dem die Rennfahrenden wieder bei Start und Ziel vorbeikommen. Die rasante Fahrt führt nicht nur über die Flughafenpisten, sondern auch unter stehenden Flugzeugen hindurch.