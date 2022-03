Leichtathletik: SM in Regensdorf – Im dritten Anlauf starten die Cross-Titelrennen Am Sonntag ist es endlich soweit: Auf dem Wisacher in Regensdorf kommen die Schweizer Meisterschaften im Crosslauf zur Austragung. Dies nach zwei vergeblichen Versuchen. Annika Vetterli

Das Gelände rund um den Regensdorfer Sportplatz Wisacher bietet, wie hier im Bild im November 2019, schon länger eine ideale Bühne für den Crosslauf. Heuer geben sich die Cross-Cracks aus der ganzen Schweiz bereits Anfang März ein Stelldichein im Furttal – an den Landesmeisterschaften ihrer Sparte. Archivfoto: Leo Wyden

Für den November 2020 plante der LC Regensdorf, die im März wegen des damaligen Coronavirus-Ausbruchs in der Schweiz ausgefallenen Landesmeisterschaften im Crosslauf nachzuholen, während die Furttaler für die Ausgabe vom März 2021 schon länger die Zusage als Gastgeber-Verein erhalten hatten. Doch beide Male machten ihnen die Pandemie und die Massnahmen zu deren Eindämmung einen Strich durch die Rechnung. Am Sonntag kommt es nun aber zum grossen Showdown, und das ohne nennenswerte Auflagen.

Nicht unter ihnen einreihen wird sich allerdings das sportliche Aushängeschild des LC Regensdorf. Jonas Raess bereitet sich derzeit auf den Höhepunkt der Hallensaison vor: die Hallen-WM vom 17. bis 20. März in der serbischen Hauptstadt Belgrad. Das Starterfeld verspricht dennoch Top-Leistungen. So tritt bei den Frauen etwa Chiara Scherrer, die auf der Bestenliste hinter Olympia-Teilnehmerin Fabienne Schlumpf als zweitschnellste Schweizerin über 10 Kilometer figuriert, zum Kurzcross an. Ebenfalls am Start sein wird auch das Kurzcross-Team des LC Regensdorf.

Tritt als Titelkandidatin zum Kurzcross an: die Winterthurerin Chiara Scherrer. Archivfoto: Leo Wyden

Im Langcross sind zudem auch internationale Starterinnen gemeldet wie die Deutsche Elena Burkard (Cross-EM Medaillengewinnerin 2018) und Mia Jurenka (Cross-EM-Medaillengewinnerin 2021), auch wenn sie freilich keine Schweizer Meisterschafts-Medaillen gewinnen können – ein Beleg dafür, dass sich der LC Regensdorf einen guten Namen als Crosslauf-Veranstalter gemacht hat.

Drei starke Lokalmatadoren im Kurzcross

Im Kurzcross der Männer nimmt Jonas Schöpfer, der frischgebackene Hallen-Schweizermeister über 800 Meter die Herausforderung an und kämpft gegen gleich drei routinierte Crossläufer und Lokalmatadoren vom LC Regensdorf: Urs Schönenberger (Cross-EM-Teilnehmer), Loris Pellaz (U23-EM-Teilnehmer) und Timo Suter (internationaler OL-Läufer) um einen Spitzenplatz.

Der prominente Abwesende: Jonas Raess (hier mit der Startnummer 170) fehlt an den Schweizer Meisterschaften, die sein Verein veranstaltet. Das Aushängeschild des LC Regensdorf bereitet sich auf die Hallen-WM in Belgrad in der zweiten Monatshälfte vor. Archivfoto: Leo Wyden

Auch im Langcross der Männer sind spannende Duelle zu erwarten. Der internationale Marathonläufer Adrian Lehmann, Max Studer, Triathlon-Olympiateilnehmer von Tokio 2020, sowie die beiden OL-Spitzencracks Matthias Kyburz und Joey Hadorn zählen hier zu den Favoriten. Aus ihrer Sparte stammt auch ein vielversprechender Starter aus der Region: OL-Nationalkader-Mitglied Reto Egger vom OLK Rafzerfeld.

Frauen starten zuerst

Die spannenden Titel-Rennen der Elite stehen am Sonntagnachmittag ab 13.30 Uhr auf dem Programm: zuerst das Langcross der Frauen und weiblichen U-23 über 8 Kilometer, gefolgt von jenem der Männer und U-23 über 10 Kilometer. Auch das jeweils drei Kilometer lange Kurzcross absolvieren um 16.05 Uhr zuerst die Frauen. 15 Minuten ist der Start der Männer angesetzt. Am Morgen ab 9 Uhr nehmen die Senioren- und Nachwuchskategorien den 1000 Meter langen Rundkurs in Angriff.

