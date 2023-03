Zweites Leben für Essensreste – Im Einsatz gegen die Verschwendung Die 70-jährige Verena Walthard aus Embrach ist eine von vielen Freiwilligen, die sich bei Foodsharing Schweiz gegen die Verschwendung von Lebensmitteln engagieren. Sabine Schneiter

Verena Walthard bringt regelmässig gerettete Lebensmittel zu Madame Frigo, dem öffentlichen Kühlschrank in Bülach, aus dem sich alle bedienen können. Foto: Sabine Schneiter

Orangen und Bananen, Salate und Tomaten – rasch räumt Verena Walthard den Inhalt einer grünen Plastikkiste in den öffentlichen Kühlschrank in Bülach. Hier können sich alle bedienen an den Lebensmitteln, welche die Embracherin in einem nahegelegenen Supermarkt abgeholt hat. «Die Sachen würden sonst in der Tonne landen, dabei sind sie noch einwandfrei», sagt sie. Zwar haben die Bananen ein paar braune Punkte, und in der Verpackung fehlt eine von vier Kiwis. «Aber das beeinträchtigt den Genuss ja nicht.»