Sportbegeisterte Zürcher Familie – Im Eishockey finden die Figis den gemeinsamen Nenner Den ehemaligen SRF-Sportjournalisten Stefan Figi und seine vier Kinder verbindet eine grosse Passion. Ob im EHC Bülach, im EHC Bassersdorf oder im Verband – alles dreht sich bei ihnen um den Puck. Markus Wyss

Seit Jahren engagieren sich die Figis mit Begeisterung fürs Eishockey: Vater Stefan, Simon, Luca, Sina und Sascha (von links) haben allerdings noch eine andere Gemeinsamkeit im Sport. Foto: PD

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Simona und Stefan Figi waren und sind sportbegeisterte Menschen – ihren Kinder Luca, Sascha, Simon und Sina geht es heute nicht anders. Bei den Eltern war das Körbewerfen Trumpf. Beide hatten den Basketball so gut im Griff, dass sie in den Neunzigerjahren in Wetzikon in der NLA respektive in der NLB spielten und coachten.