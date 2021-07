Zu Besuch bei Max Küng – Im Endorphin-Sud niedergaren Der Kolumnist steht mit seinem Roman «Fremde Freunde», der in den Frankreichferien spielt, auf der Bestsellerliste. Ein Besuch im Misox, wo der Autor seine Sommerferien verbringt. Nora Zukker

Max Küng ist der Kolumnist der Nation. Wenn er nicht schreibt, fährt er Rennvelo oder kocht. Foto: Maurice Haas

Die Katze liegt lässig auf dem Fenstersims, der Zitronenbaum hat sich von den Wollläusen erholt, und auf dem Laptop läuft Olympia. Wir sitzen bei einem Teller Pasta vor Max Küngs Ferienhaus in Soazza, einem kleinen Ort im Misox.

Hier verbringt der «Magazin»-Kolumnist und Buchautor mit seiner Familie die Sommerferien. Vor zwei Tagen ist ein befreundetes Paar abgereist, jetzt ist eine junge Familie zu Besuch. «Man besucht uns zum Beispiel gerne auf der Durchreise nach Italien.»

In seinem neuesten Roman «Fremde Freunde», einem Kammerspiel, schickt Küng drei Paare, die sich nur vom Elternabend an der Schule ihrer Kinder kennen, in ein Haus in Frankreich. Während die drei Söhne im Zimmer gamen, knallen die Leben der Paare – Endvierziger: Grafikerin, Sängerin, Schauspieler und Werber – aneinander. Trotz gutem Essen, Wein (immer zu viel!), Tour de France, Sex, der nur noch in der Erinnerung stattfindet, entwickeln sich die Ferien zum Fiasko.