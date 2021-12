Kanton Jura – Etliche Meldungen wegen Erdbeben Im Kanton Jura hat in der Nacht auf Samstag die Erde gebebt. Gemäss einer Meldung des Schweizerischen Erdbebendienstes der ETH Zürich hatte der Erdstoss eine Stärke von etwa 4,1 auf der Richterskala.

Rund 14 Kilometer westlich der Stadt Pruntrut/Porrentruy soll die Erde gebebt haben. imago images/Andreas Haas

Der Erdstoss dürfte in weiten Teilen der Schweiz verspürt worden sein. Kleinere Schäden seien bei einem Beben dieser Stärke in der Nähe des Epizentrums vereinzelt möglich, schrieb der Erdbebendienst. Das Beben ereignete sich demnach um etwa 01.00 Uhr ungefähr 14 Kilometer westlich der Stadt Pruntrut.

Meldungen von über 100 Kilometern Distanz zum Epizentrum

Die jurassische Kantonspolizei hatte in der Nacht keine Kenntnis von Schäden, wie es auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA hiess. Einige Menschen hätten aber bei der Polizei angerufen, nachdem sie den Erdstoss verspürt hätten. Das Epizentrum des Bebens lag in rund 5,9 Kilometern Tiefe. Der Erdbebendienst erhielt in der Nacht etliche Meldungen, wonach das Beben verspürt wurde. Darunter waren Anzeigen aus Orten in weit über 100 Kilometern Distanz zum Epizentrum.

Am nächsten beim Herd des Bebens lag gemäss der Liste des Erdbebendienstes Damvant JU, das Dorf ganz im Westen des Pruntruter Zipfels in der Nähe der Grenze zu Frankreich.

SDA/sys

Fehler gefunden?Jetzt melden.