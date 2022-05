Fussball: Nach Sieg in Rümlang – Im FC Niederweningen ist das Selbstvertrauen noch vorhanden Vom Aufstieg in die 2. Liga spricht im Wehntal niemand mehr. Doch die aktuelle 3.-Liga-Saison wollen die Niederweninger auf Platz 3 beenden. Mit dem 4:1 in Rümlang kommen sie dem Ziel näher. Markus Wyss

Die passende Mischung aus Realismus und Siegermentalität: Niederweningens Trainer Patrick Eschler verkörpert sie an der Seitenlinie. Foto: Sibylle Meier

Im deutschen Fussball galt einst der 1. FC Kaiserslautern in seinem Heimstadion am Betzenberg als unbesiegbar, während es im Zürcher Unterland schwierig war, alle Punkte vom Huebwis in Niederweningen zu entführen. Zum einen, weil auf beiden Plätzen die Gastgeber stets hoch motiviert und selbstbewusst zur Sache gingen und zum anderen, weil das Publikum auf dem Betzenberg und im Huebwis mit Fug und Recht als zwölfter Mann bezeichnet werden konnte. Lediglich knapp 3000 Menschen wohnen aktuell im beschaulichen Niederweningen. Trotzdem hat der 1965 gegründete Verein dreimal in seiner Historie, 1982, 1991 und 2008, den Aufstieg in die 2. Liga gefeiert. Vor 14 Jahren als Spieler mit von der Partie war Patrick Eschler, der heutige Trainer des Fanionteams. Vier Jahre lang kämpften die Wehntaler danach in der 2. Liga um Punkte.