Interview mit Reisedesignerin – «Im Ferrari durch die Toskana ist ein tolles Geschenk für den Ehemann» Monika Wyss erfüllt Reiseträume: eine private Insel in der Karibik, ein Gorilla-Trekking in Ruanda oder eine Safari mit eigenem Piloten? Nichts ist unmöglich, sofern das entsprechende Budget vorhanden ist. Chris Winteler

Monika Wyss in ihrer Reiseagentur: «Ich muss wissen, ob das Paar getrennte Betten bevorzugt.» Foto: Franca Pedrazzetti

So chic kann ein Reisebüro sein: cremefarbene Polstermöbel, in den mit Sand und Muscheln gefüllten Glasbehältern blühen weisse Orchideen. Die hölzernen Lamellen vor den Fenstern sorgen für ein sanftes Licht. Zur Begrüssung reicht Monika Wyss ein Frotteetüchlein aus dem Kühlschrank, wie man das sonst nur von feinen Hotels in fernen Ländern kennt. Der Espresso wird mit einem Gläschen Wasser auf einem kleinen Silbertablett serviert. Auch ihre Visitenkarte überreicht die Inhaberin der Agentur Travel Gallery in Horw LU comme il faut, mit beiden Händen.