Am diesjährigen Pfingstmontag begrüsste der Schwingklub Zürcher Unterland zehn Innerschwyzer vom Schwingklub Beckenried am Bruederschwinget. Im Gegenzug sind nun die Unterländer am Samstag zu Gast am traditionellen Schwingfest auf der Klewenalp ob Beckenried. «Es ist immer eine Ehre, wenn du eingeladen wirst», meint Roman Bickel und schmunzelt: «Sie haben uns 20 Startplätze gegeben, warum auch immer»,. Als technischer Leiter des Schwingklubs Zürcher Unterland weiss er ganz genau, dass seine Delegation höchstens ein halbes Dutzend Schwinger umfassen wird. Gemeinsam mit Bickel reisen seine Klubkollegen Cedric Galli und Raphael Kiener sowie die beiden Winterthurer Christian Lanter und Fabian Plüer in die Innerschweiz.

Das Klewenalpschwinget ist für die Unterländer eines der letzten grossen Feste in diesem Sommer. Bickel, der derzeit beste Unterländer Schwinger, darf ob Beckenried einen Schlusspunkt hinter eine gute Saison setzen. Wo er heuer auch antrat, schwang er stets um einen Kranz mit. Dass es am Ende nur am Appenzeller Kantonalen tatsächlich klappte, sei der einzige Wermutstropfen, meint der 25-Jährige, der inzwischen acht Kranzgewinne auf der Liste hat – und eine weitere Auszeichnung auf dem Brueder. (mak)