Frauke Böni und Virginia Locher – Stadträtin und Frauenverein-Präsidentin stehen vor Ämtertausch Auf Stadträtin folgt Ex-Stadträtin: Bei der Wahl ins Präsidium des Gemeinnützigen Frauenvereins könnte es am 6. Juli zu einem besonderen Wechsel kommen. Daniela Schenker

Frauke Böni (links) wird Stadträtin. Ihre Nachfolge als Präsidentin des Gemeinnützigen Frauenvereins Bülach soll die ehemalige Stadträtin Virginia Locher antreten. Foto: Sibylle Meier

Entschieden ist noch nichts. Doch die Chancen stehen gut, dass es am 6. Juli in Bülach zu einer wohl einmaligen Rochade kommt. An diesem Tag wird der Vorstand einer der mitgliederstärksten Bülacher Vereine neu gewählt. Die bisherige Präsidentin des Gemeinnützigen Frauenvereins Bülach (GFVB), Frauke Böni (parteilos), gibt ihr Amt ab. Sie wurde Ende März in den Bülacher Stadtrat gewählt und tritt ihr Exekutivamt im Juli an. Just auf diesen Zeitpunkt beendet Virginia Locher ihre Tätigkeit im Stadtrat – und stellt sich nun der Wahl als GFVB-Präsidentin.