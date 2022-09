Gastroserie – Im «Frieden» Wallisellen ist das Cordon bleu in der Hauptrolle Im Restaurant Frieden in Wallisellen erleben Gäste ein Stück fast verloren geglaubte Schweizer Beizenkultur. Und ausgezeichnete Cordons bleus gibt es obendrauf. Daniela Schenker

Im Cordon bleu Padrone verbergen sich Hauskäsemischung, Ricotta und Spinat. Foto: Daniela Schenker

Die Gäste aus Spanien sind da. Wunderbar. Es wäre eine einzige Fiesta – müsste die Gastgeberin nicht arbeiten. Zum Glück gibt es Entlastung in Form von Gastronomie. Einziges Problem: Die meisten Restaurants in der Region nutzen den ersten Werktag der Woche, um sich vom Wochenendansturm zu erholen. Eine der Ausnahmen ist der «Frieden» in Wallisellen. Dort empfängt man uns auch am Montag.