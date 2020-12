Gastroserie «Besser essen» – Im Frohsinn Opfikon könnte die Konkurrenz manches lernen

Der Frohsinn ist seit Jahren ein sicherer Wert. Das erstaunt nicht, denn hier stimmen Küche, Gastfreundschaft und Preise. Daniela Schenker

Die zarten Kalbsschnitzel mit einem leichten Zitronenjus holen etwas Italianità nach Opfikon. Foto: Daniela Schenker

Wir dachten, unsere Reservation für einen Dienstagabend in Zeiten der Pandemie sei mehr Formsache denn Notwendigkeit. Weit gefehlt: Als wir den Frohsinn in Opfikon um 19 Uhr betreten, ist das Lokal fast ausgebucht. Der Abstand zwischen den Gästegruppen ist mehr als regelkonform – sowohl in der bodenständigen Dorfbeiz als auch im gediegenen Dorfstübli. In beiden Teilen gibt es zwei Speisekarten, eine mit dem permanenten, umfangreichen A-la-carte-Angebot und dazu eine Saisonkarte.

Zeitgemäss und liebevoll dekoriert: Das Dorfstübli im «Frohsinn». Foto: PD

Sollen wir uns für einen Klassiker wie Cordon bleu, Kalbsleberli oder Rindsfilet entscheiden? Oder die Innovationsfreude der Küche honorieren und eines der dezent asiatisch angehauchten Gerichte versuchen? Angesichts der gepflegten Atmosphäre samt liebevoller Adventsdekoration muten die Preise im Frohsinn bescheiden an. So bezahlt man für den gebratenen Fleischkäse mit Spiegelei Fr. 12.50 oder für das «Opfikonische» Nudelgericht mit Poulet 26 Franken. Auch bei der vielfältigen Weinkarte wurde so kalkuliert, dass man sich gern eine der erlesenen Flaschen leisten würde, stünde nicht das Auto vor der Tür. Bleibt die Frage, weshalb ein solches Preis-Leistungs-Verhältnis andernorts nicht möglich scheint.

Unsere Diskussionen um Margen beim Wein werden vom Auftragen der Vorspeisen beendet.