Restaurant mit neuer Leitung – Im Gasthof Hirschen in Eglisau übernimmt ein Paar das Zepter Audrey und Denny Lewa führen künftig den Hirschen in Eglisau. Die beiden sind mit dem historischen Betrieb bestens vertraut. Manuel Navarro

Audrey und Denny Lewa übernehmen das Restaurant Hirschen in Eglisau. Foto: Raisa Durandi

Nach sieben Jahren beendet Walter Kreisser seine Karriere im Hotel Gasthof Hirschen in Eglisau. Wenn das bekannte Restaurant im Rheinstädtchen am 23. Dezember in die Winterpause geht, wird Kreisser auf den Saisonstart im Februar des nächsten Jahres nicht mehr zurückkehren. Grund für Kreissers Abgang ist, dass er sich ganz aus dem Erwerbsleben zurückzieht. Dies teilte Werner Dubno, Inhaber des Hirschen, Anfang Woche mit.