Rennsimulator in Opfikon – Im Gewerbegebiet quietschen die virtuellen Reifen Gegenüber dem Glattpark kann man seit Februar das Fahrgefühl eines echten Rennwagens erleben. Die Formula VR GmbH ermöglicht das mithilfe von VR-Brillen. Severin Hartmann

Im Simulator vergisst man schnell, dass man nicht in einem echten Rennwagen sitzt. Foto: Balz Murer

Einmal in einem richtigen Rennwagen sitzen und bei überhöhtem Tempo durch Schikanen und schnelle Kurven rasen: Ein Traum, der viele Motorsportfans verbindet. Direkt gegenüber dem Glattpark in Opfikon ist das seit diesem Februar möglich: In einem Gewerbegebäude bietet die Formula VR Racing Lounge auf sechs Simulatoren ein realistisches Rennerlebnis an. Ganz ohne den Geruch von Benzin und verbranntem Gummi.