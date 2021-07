Wohnen in neuen Quartier – Im Glasi-Areal Bülach startet die Vermietung Die gemeinnützige Wohnbaugesellschaft Logis Suisse und die Baugenossenschaft Glattal

Zürich bringen im Norden Bülachs über 360 Wohnungen auf den Markt. Daniela Schenker

Nun können sich Interessierte für eine Mietwohnung im Glasi-Areal bewerben. Blick auf die Baustelle vor 7 Monaten. Foto: Francisco Carrascosa

In einem Jahr wird das Neubauquartier Glasi im Norden der Stadt Bülach bezogen. Ab sofort sind die Mietwohnungen auf dem Markt. Angeboten werden diese von der gemeinnützigen Wohnbaugesellschaft Logis Suisse und der Baugenossenschaft Glattal.

Gemeinnütziges Wohnen

Logis Suisse vermietet in ihren sechs Häusern insgesamt 192 Wohnungen an, vom Studio über Familienwohnungen bis zur Clusterwohnung mit rund 380 Quadratmetern. Eine Wohnung mit 1,5 Zimmern und rund 50 Quadratmeter Wohnfläche ist für knapp unter 1000 Franken zu haben. Für eine 4,5-Zimmer-Wohnung mit gut 100 Quadratmetern bezahlt man einen Bruttomietzins von etwas über 2000 Franken. Das Besondere: Je nach Lebenssituation kann man sich für ein Haus entscheiden. So gibt es ein Mehrgenerationenhaus, eines für Familien und ein anderes Angebot richtet sich speziell an Singles und Wohngemeinschaften. Das Stöckli ist für Menschen ab 50 gedacht. Zurzeit sind von den angebotenen Wohnungen etwas über zehn reserviert. Die Logis Suisse ist eine AG, die ihre Wohnungen nach der Kostenmiete verrechnet. Im Gegensatz zu einer Genossenschaft müssen keine Anteilsscheine gekauft werden. Bei Einzug wird ein Depot von zwei Monatsmieten fällig.