Ansturm bleibt aus – Im Glatt ist der Black Friday wie ein mittelmässiger Samstag Trotz Rabatten und Aktionen besuchten nicht übermässig viele Personen das Glatt. Das hat viele Gründe, wie Geschäftsleiter Rageth Clavadetscher erklärt. Astrit Abazi

Wie erwartet fiel der grosse Ansturm am Black Friday aus. Foto: Raisa Durandi

Im November herrscht in den grossen Einkaufsläden üblicherweise die Ruhe vor dem Sturm. Attraktive Rabatte und Aktionen sollen Kundinnen und Kunden vor den Festtagen noch einmal in die Geschäfte locken. Seit knapp fünf Jahren versucht man auch hierzulande noch eins draufzusetzen und die Tradition des Black Friday in grossem Stil zu etablieren, allerdings mit mässigem Erfolg. Zumindest im Glattzentrum blieb der Andrang in den Morgenstunden aus und ähnelte eher einer leichten Brise.

Kurze Schlangen, mehrheitlich dezent gehaltene Werbung, keine grossen Ansammlungen von Menschen – die Erwartungen von Rageth Clavadetscher haben sich bewahrheitet. «Der Black Friday gleicht dieses Jahr auch wegen der Corona-Pandemie eher einem mittelmässigen Samstag», sagt der Glatt-Geschäftsführer. «Ein Rekord wird das nicht.» Das liege aber auch daran, betont Clavadetscher, dass das Geschäftsmodell des Glattzentrums nicht ganz mit der Philosophie des Black Friday kompatibel sei.