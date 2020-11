Gastro-Serie Besser essen – Im Glatt ist gesundes Essen eine runde Sache In Zürich ist das Essen aus Schüsseln längst angekommen. Nun hält der Trend auch im Unterland Einzug. Höchste Zeit, im Einkaufszentrums Glatt die Bowls im Sesh auszuprobieren. Daniela Schenker

Farbenfroh, gesund und vielfältig: In den Bowls werden die Zutaten direkt in der Schale angerichtet. Foto: Daniela Schenker

An Gastro-Theken fühle ich mich immer wie eine Nordic-Walkerin auf der Autobahn: Innert kürzester Zeit bin ich das vordere Ende einer Kolonne – eine Nervensäge für Raschentschlossene. Im Sesh – so weit habe ich mich vor meinem Besuch im Internet schlaugemacht – werde ich gefordert sein. «Create your own bowl», also frei übersetzt: «Stelle dir deine eigene Essenschüssel zusammen». Das tönt nach vielen Entscheiden.

In der obersten Verkaufsebene des Glattzentrums dann die – wenigstens für mich – positive Überraschung. Im Sesh ist an diesem Dienstagabend kurz vor 18 Uhr nicht viel los. Das Lokal ist in Pastellfarben gehalten und bietet rund 80 Sitzplätze – auf Stühlen, Bänken und Bambusschaukeln. Hier liesse es sich durchaus aushalten, würde nicht zu Hause eine hungrige Familie warten. Blickfang sind die Theken, an denen die farbenfrohen Zutaten der Kundschaft sichtbar präsentiert werden. Als Basis der Bowls dienen schwarzer Reis, Federkohl, Emmer oder Quinoa, je nach Wunsch wählt man dazu bis zu vier Sorten Gemüse und eine Proteinquelle. All das ergänzt man mit weiteren Zutaten.