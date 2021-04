Festhütte mit Vorbehalten – Im Glattal warten Sport und Kultur

auf den Startschuss aus Bern Flughafenlauf im Mai, Dietliker Kulturnacht im Juni, Opfiker Food-Festival und Walliseller Musikfesttage im Herbst. Das Glattal hat viel vor. Jetzt harrt man des kommenden Mittwochs. Florian Schaer

So oder so wird der Flughafenlauf auch 2021 nicht so stattfinden können wie etwa noch 2018. Ob er überhaupt startet, wird sich nach dem 14. April ergeben. Foto: Archiv

Lockerungen – und wenn ja, wie viele? Wer in absehbarer Zeit einen Kultur- oder Sportanlass geplant hat, der wartet gebannt auf den 14. April. An diesem kommenden Mittwoch soll der Bundesrat bekannt geben, was in Sachen öffentliche Veranstaltungen geht und was nicht. Und im Unterland sind da so einige Gemeinden, Vereine und Organisationskomitees, die da gerne Gewissheit hätten. Allein in der Agenda des Glattals finden sich einige grosse Pläne: Im Mai ist der Flughafenlauf angesetzt, im Juni die zweite Dietliker Kulturnacht. Dann sind die Bundesfeiern noch nicht angesprochen und auch nicht der Elefant im Raum: das Zürich Openair im August. Etwas später sollen dann das Opfiker Food-Festival und die Musikfesttage Wallisellen stattfinden. Eine beachtliche Zahl von Anlässen mit jeweils beachtlichen Besucherzahlen.