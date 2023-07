Wallisellen bekämpft Neophyten – Im Hardwald werden eingeschleppte Pflanzen zum gemeinsamen Feind In Wallisellen hängen neu weisse Säcke im Wald, mit der Einladung, sich am Kampf gegen Problempflanzen zu beteiligen. Daniela Schenker

Wer im Hardwald gebietsfremde Pflanzen entdeckt, kann sie direkt und mitsamt Wurzeln in den bereitgestellten «Neo-Bags» entsorgen. Foto: Sibylle Meier

Nein, es sind keine übergrossen, weissen Kehrichtsäcke, in denen der Abfall einer Grillfeier entsorgt werden kann, die da neu an zwei Standorten im Walliseller Hardwald an Holzgerüsten hängen. Den Party-Güsel soll man auch in Wallisellen weiterhin am besten zu Hause entsorgen. Die sogenannten «Neo Big-Bags» dienen einem anderen Zweck, wie die danebenstehenden Plakate informieren: dem gemeinsamen Kampf gegen Neophyten.