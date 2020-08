Gastro-Kolumne – Im Hirschen in Eglisau ist Genuss kein Luxus mehr Die Zeiten, als man vor dem Hirschen in Eglisau Schwellenangst verspürte, sind vorbei. Heute kann man den wunderschönen Garten getrost betreten, ohne Angst vor dem finanziellen Ruin. John Steinbeck

Eine gelungene kulinarische Hommage an die Region: Eglisauer Weissweinsuppe mit Croutons. Foto: Sibylle Meier

Der Hirschen in Eglisau: Das ist doch das hochdekorierte, exklusive Sternerestaurant? Das fragten wir uns, als wir kürzlich dort vorbeikamen. Die wunderschön, direkt am Rhein gelegene Terrasse weckte unseren Appetit. Diesen mussten wir aber vorerst im Internet stillen, denn es war Dienstag – neben dem Montag der zweite Ruhetag des Betriebs. Nach ein paar Klicks zeigte sich: teuer und exklusiv: Das war der Hirschen einmal. 2016 erkochte sich Starkoch Tobias Buholzer dort 16 «Gault Millau»-Punkte. Zuvor war mit Christian Kuchler gar ein 18-Punkte-Koch am Herd gestanden. Die Preise müssen dem Vernehmen nach entsprechend gewesen sein. Ein Blick auf die aktuelle Speisekarte zeigt aber: Das können sogar wir uns leisten. Also: Nichts wie reservieren.

Kastanien und Sonnenschirme garantieren allen einen Schattenplatz.



Foto: Sibylle Meier

Bei unserem Besuch an einem Mittwochmittag ist der Garten vor dem denkmalgeschützten Haus bis auf den letzten Platz besetzt: Familien, Ausflügler und Geschäftsleute speisen unter Schatten spendenden Edelkastanien und Sonnenschirmen. Wer – wie wir – in der vordersten Reihe sitzt, hat Aussicht auf die verkehrsberuhigte Strasse und den gemütlich dahinfliessenden Rhein.

Die Menükarte ist übersichtlich und bietet Klassiker wie Burrata mit Tomaten, Ceasers Salad, Tatar vom Rind, Wiener Schnitzel oder Fischchnusperli. Angesichts der nahen Weinberge bestellen wir eine Eglisauer Weissweinsuppe (14 Franken), die zügig und heiss auf den Tisch kommt: sämig in der Konsistenz und ausgewogen im Geschmack.

Von der Weinkarte lassen wir – ganz im Interesse unseres Arbeitgebers – die Finger. Wer weiss, was wir nach einer Flasche Pinot gris vom lokalen Weingut Urs Pircher (69 Franken) nachmittags abliefern würden.

Und es gibt noch einen anderen Grund, auf den Rebensaft zu verzichten: den Geldbeutel. Mindestens die Preise auf der sehr umfangreichen Weinkarte sind eine Erinnerung an jene Zeiten, als der Besuch im Hirschen noch ein Luxus war.

Für Land- und Wasserliebhaber: Die Pouletsteaks – noch ohne Beilage – und die Forellenfilets auf Rüebligemüse.



Foto: Sibylle Meier

Die Hauptspeisen werden synchron und heiss serviert. Dass die Country-Kartoffeln zum Pouletsteak (30 Franken) im ersten Anlauf vergessen gehen, sieht man der Lernenden gerne nach, zumal sie die knusprigen Kartoffelspalten nach einiger Zeit mit einer charmanten Entschuldigung nachreicht. So macht dann auch der Quarkdip auf dem Teller Sinn. Das mit der Haut gebratene Fleisch erweist sich als angenehm saftig, die Tomate ist wenig aufregend.

Die Forellenfilets aus Schweizer Zucht (36 Franken) erfreuen das Auge. Drei Stück liegen auf einer Julienne von gelben und orangen Rüebli und werden von einem Gemüserisotto begleitet. Der Fisch gefällt, genauso wie das knackige Gemüse. So weit, so fein, doch dann findet meine Begleiterin einen Kritikpunkt: «Der Risotto ist selbst für meinen Geschmack etwas stark gesalzen.»

Nun wäre es an der Zeit, sich satt und zufrieden unter einen der Bäume am Rheinufer zu legen. Doch da ist ja noch die Dessertkarte.

Wer kann da widerstehen? Das warme Schoggichüechli mit Apfelsorbet und Apfelkompott musste einfach noch sein.



Foto: Sibylle Meier

Die Auswahl an Glacesorten und Eisbechern ist verlockend. Getreu dem Motto «Schoggi geht immer» entscheiden wir uns aber für den lauwarmen Schokoladenkuchen mit Apfelkompott und Apfelsorbet (14 Franken). Das bereuen wir keine Sekunde. Die süssen Leckereien sind nicht nur schön anzusehen, sie schmecken hervorragend.

Samt einem Espresso und einem Liter Mineral (10 Franken) bezahlen wir zu zweit knapp 110 Franken. Ein Mittagessen im Hirschen ist eben kein alltägliches Vergnügen, aber nicht zuletzt der wunderbaren Lage wegen jeden Franken wert. Und so gönnen wir unseren Augen einen letzten Blick auf den Rhein, ehe wir Richtung Industriegebiet Bülach-Süd aufbrechen müssen.