Erstmals seit 4 Jahren – Innert vier Minuten waren die Inselspital-Vierlinge auf der Welt In Bern hat eine Mutter gleich vier Kinder zur Welt gebracht. Das gab es in der Schweiz zuletzt vor vier Jahren. Die Babys sind wohlauf. Christoph Hämmann

Elternfreuden hoch vier im Berner Inselspital. (Symbolbild) Foto: Manuela Matt

Natürlich war es eine Frühgeburt, und selbstverständlich kamen die Babys per Kaiserschnitt auf die Welt: Am Dienstagabend gebar eine Frau aus dem Kanton Aargau in der Berner Frauenklinik des Inselspitals Vierlinge. «Wir sind überwältigt», sagte die Mutter an einer Medienkonferenz, die das Inselspital kurzfristig anberaumt hatte. «Es ist ein riesiges Wunder, vier Babys auf einmal in den Armen zu halten.»