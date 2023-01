Samstag Extra zu ehemaligen Industrie-Arealen – «Im Jakobstal wurde eine Chance verpasst» Von der Spinnerei Jakobstal bei Bülach sind nur noch Ruinen übrig. Anders sieht es in Wallisellen aus, wo aus der Seidenzwirnerei Zwicky ein lebendiges Quartier wurde. Thomas Mathis

Die ehemalige Spinnerei Jakobstal zerfällt seit 40 Jahren. Foto: Christian Boss

Die ehemalige Spinnerei Jakobstal an der Glatt bei Bülach zerfällt seit 40 Jahren. Von dem früher als Denkmal geschützten Gebäudekomplex sind nur noch Ruinen übrig. Anders kam es an der Glatt in Wallisellen, wo die Firma Zwicky bis zum Jahr 2000 Nähfaden produzierte. Nach der Stilllegung begann eine zwanzigjährige Umwandlung der teilweise unter Schutz stehenden Industriebrache in ein Quartier, wo heute Menschen wohnen und arbeiten. Die Biologieprofessorin Monica Zwicky gehört zur Besitzerfamilie und hat die Bauprojekte eng begleitet.