Konflikt in der Stadtpolizei Winterthur – Im Kader sind mehrere Personen krankgeschrieben Der neue Kommandant der Stadtpolizei Winterthur steht weiterhin unter Druck. Der «SonntagsBlick» berichtet von einer Angstkultur. Rafael Rohner

Bei der Stadtpolizei Winterthur kehrt keine Ruhe ein. Foto: Marc Dahinden

Kaderleute der Stadtpolizei Winterthur kritisierten im April den neuen Kommandanten der Stadtpolizei. Anjan Sartory hatte den Posten erst zwei Monate zuvor übernommen. Er sollte im Korps einen neuen, kooperativeren Stil etablieren. Das Hauptproblem vor seinem Antritt war eine stark hierarchische Führungskultur, wie eine Administrativuntersuchung nach zwei Suiziden ergeben hatte.

Dabei stiess Sartory auf Widerstand. In einem anonymen Brief kritisierten Kaderleute seinen Führungsstil und sprachen ganz offen eine «Wir-oder-er-Drohung» aus. Diese Zeitung berichtete über den Vorfall und sprach zuvor mit mehreren Personen, die mit dem Korps vertraut sind. Der Tenor war ein anderer als im Schreiben kolportiert: Man ist begeistert vom neuen Mann.

Nun wird bekannt, dass der anonyme Brief im Korps dennoch grössere Unruhen ausgelöst hat. Der «SonntagsBlick» berichtet unter Berufung auf zwei Insider von einer «Eskalation». Wenige Tage nachdem der anonyme Brief publik wurde, soll es an einer Kadersitzung zu heftigen Auseinandersetzungen gekommen sein. Man habe die «Verräter» aufgefordert, sich zu outen. Direkt nach der Sitzung habe sich eine Person aus der Geschäftsleitung krankschreiben lassen, sie befinde sich in psychologischer Behandlung. Zwei weitere Personen nahmen sich offenbar einen Anwalt und seien seither ebenfalls krankgeschrieben. Die Insider sprechen im «SonntagsBlick» von einer Schrei- und Wutkultur. Misstrauen präge das Bild, personalrechtliche Verfahren seien am Laufen.

Ende Juni sei beim Bezirksrat zudem eine Aufsichtsbeschwerde wegen Missständen in der Führung der Stadtpolizei eingereicht worden. Nicht nur der Stadtrat, auch die zuständige Kommission sei informiert.

Überrascht über die Heftigkeit

Die Stadtpolizei und das zuständige Departement bestätigen im «SonntagsBlick», dass vier Personen im gesamten Kader, das vierzehn Personen umfasst, krankgeschrieben seien. Den Vorwurf des Arbeitskonflikts weise die Stadtpolizei «entschieden zurück»: Die Mehrheit der Offiziere stehe hinter dem Kommandanten.

Die zuständige Stadträtin Katrin Cometta stärkt dem neuen Kommandanten im Artikel den Rücken. «Der Kommandant geniesst das volle Vertrauen von mir, dem Stadtrat, des Kaders und vor allem auch der Mitarbeitenden», lässt sie sich zitieren.

Ende Juni nahm Cometta in einem längeren Interview mit dieser Zeitung Stellung, als bereits klar gewesen sein muss, dass gemäss «SonntagsBlick»-Recherche mehrere Kaderleute krankgeschrieben sind. Sie sagte: «Konflikte bei Führungswechseln sind nicht aussergewöhnlich.» Und weiter: «Ich war aber überrascht über die Heftigkeit und die Art und Weise. Die Vorwürfe gegen Anjan Sartory konnten nicht erhärtet werden.»

Und Sartory sagte im gleichen Gespräch Ende Juni: «Will jemand zu mir kommen, um zu reden, steht meine Tür offen. Ich habe bereits in meiner Antrittsrede gesagt, dass ich mir eine respektvolle Feedback- und Fehlerkultur wünsche. Das gilt auch in der Krise.» Mit den Kaderleuten, die hier seien, arbeite er sehr gut zusammen.​​

