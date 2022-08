Hunderte Quereinsteiger eingestellt – Im Kanton Zürich fehlen nur noch 40 Lehrerinnen und Lehrer Zwei Wochen vor Schulbeginn sind dank Quereinsteigern nur wenige Stellen unbesetzt. Ihretwegen sehen die Lehrerverbände die Qualität der Ausbildung in Gefahr. Lorenzo Petrò Tages-Anzeiger

Dank vielen Quereinsteigern sind zum Schulstart in zwei Wochen nur noch 40 Stellen nicht besetzt: Geschichtsstunde auf Sekundarstufe im Schulhaus Döltschi in Zürich. Foto: Dominique Meienberg

Wenn in 14 Tagen die Sommerferien enden und die Schule wieder beginnt, stehen Hunderte Aushilfslehrerinnen und -lehrer vor den Klassen im Kanton Zürich. Wegen des akuten Personalmangels dürfen nämlich – ausnahmsweise und auf dieses Schuljahr beschränkt – auch Personen unterrichten, die über kein Lehrerdiplom verfügen.

Davon machen viele Schulen Gebrauch, wie die Auslastung des entsprechenden Ausbildungskurses an der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZ) zeigt. Die total 180 Plätze seien so gut wie ausgebucht, meldet das SRF-«Regionaljournal». Und es dürften noch einige Quereinsteiger mehr sein, die ab dem 22. August im Kanton Zürich unterrichten: Die Kurswoche an der PHZ ist nämlich nicht obligatorisch.

«Mehrbelastung für das bestehende Personal»

Allein im Stadtzürcher Schulkreis Waidberg mit seinen 15 Schulen sind 30 Aushilfskräfte eingestellt worden, wie Schulkreispräsidentin Gabriela Rothenfluh zitiert wird. Sie fürchtet, dass die vielen Aushilfen zu einer Mehrbelastung beim erfahrenen Lehrpersonal führen, besonders kritisch könnte die Situation werden, wenn im Herbst die Corona-Fallzahlen steigen sollten und gestandene Lehrerinnen und Lehrer ausfallen.

Abo Kommentar zum Lehrermangel Der Lehrerberuf darf nicht zum Nebenjob verkommen

Derzeit sind noch rund 40 Stellen an Schulen im Kanton nicht besetzt. 20 Wochen vor Schulstart waren es gemäss Bildungsdirektion noch circa 940 unbesetzte Stellen, zu Beginn der Sommerferien 250. Damit steht der Kanton Zürich verhältnismässig gut da, was an den vergleichsweise hohen Löhnen liegen dürfte, die im Kanton bezahlt werden. Im Aargau fehlen beim Schulstart 223 Lehrer Anders sieht es im Kanton Bern aus, wo weiterhin über 130 Stellen ausgeschrieben sind, oder im Aargau, wo der Unterricht am Montag bereits wieder begonnen hat und immer noch 223 Stellen nicht besetzt sind. Dagmar Rösler, Zentralpräsidentin des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz, warnt deshalb, wegen des «eklatanten» Personalmangels sei die Qualität der Ausbildung in Gefahr. Den Mangel führen die Verantwortlichen auf die zahlreichen Pensionierungen bei den Babyboomern zurück – bei gleichzeitig steigender Zahl der Schülerinnen und Schüler. Oft würden Stellen mit Personen besetzt, die nicht adäquat für die Aufgabe oder die jeweilige Stufe ausgebildet seien. Rösler fordert finanzielle Unterstützung für Personen in Ausbildung und Entlastung für Klassenlehrerinnen und -lehrer. Das Image und die Attraktivität des Berufes müssten verbessert werden. Bei den Entlastungsmassnahmen, wie sie jetzt der Kanton Zürich eingeleitet habe, handle es sich um Notlösungen.

Oberster Zürcher Lehrer warnt

Auch Christian Hugi, Präsident des Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverbands, warnt in der NZZ davor, die Risiken der Übergangslösung zu unterschätzen. «Wenn der Eindruck entsteht, dass Motivation und ein Händchen für Kinder für den Lehrerberuf reichen, ist das falsch.» Es gehe im Lehrerberuf nicht nur darum, Wissen zu vermitteln. Und es bleibe abzuwarten, wie Eltern darauf reagierten, wenn ihr Nachwuchs von einer Person ohne Ausbildung unterrichtet werde.

Hugi macht sich Sorgen im Hinblick auf die Herbstferien, weil dann viele Vikariate auslaufen. «Dann wird sich zeigen, ob diese offenen Stellen besetzt werden können.» Er hofft, dass möglichst viele Personen, die ohne Diplom im Klassenzimmer stehen, eine Ausbildung beginnen. Und auch er fordert mehr Mittel: «Für diejenigen, die mitten im Berufsleben stehen und sich einen längeren Lohnausfall eigentlich nicht leisten können, braucht es Anreize.»

Lorenzo Petrò ist Redaktor im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft und Blattmacher beim Newsdesk Tamedia. Er schreibt über Politik sowie über Nachhaltigkeitsthemen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.