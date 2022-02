Gastro-Serie in Bassersdorf – Im La Botte öffnet sich das Fass des Genusses Wer zeitgemäss interpretierte italienische Küche und ein sehr gepflegtes Ambiente schätzt, ist im Ristorante La Botte bestens aufgehoben. Daniela Schenker , Francisco Carrascosa (Foto)

Die Scaloppine ai funghi porcini sind Klassiker der italienischen Küche. Foto: Daniela Schenker

Es gibt verschiedene Arten, in einer Speisekarte zu blättern. Die, bei der man versucht, aus einer bescheidenen Auswahl das zu finden, was dem eigenen Geschmack ansatzweise entsprechen könnte. Die, bei der einen die riesige Auswahl überfordert. Und dann noch die, die mir die liebste, aber gleichzeitig auch die schwierigste ist: Die Wahl scheint schier unmöglich, weil alles so verlockend tönt. So ergeht es mir an diesem Abend im Ristorante La Botte in Bassersdorf. Antipasti, Pesce, Pasta, Carni: Die Karte bietet eine Auswahl der Klassiker der Cucina italiana, die Zeit und leider auch Verzicht erfordert. Denn alles wäre dann doch zu viel.