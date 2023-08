Die Fankurven bleiben zunächst leer

Weil die Partien zwischen dem FC Luzern und dem FC St. Gallen in dieser Saison aufgrund einer Sanktion der Liga ohne Gästefans stattfinden, bleiben die Fankurven aus Protest in allen Stadien in den ersten 15 Minuten leer. So auch im Letzigrund in der Partie zwischen GC und dem FCB.