Helferin aus Bachenbülach – Im Lockdown in Ecuador hat Sybille Keller spontan ein Hilfsprojekt aufgezogen Eigentlich wollte Sybille Keller ihren Freund in Ecuador besuchen und nach drei Monaten wieder zurück nach Bachenbülach. Das ist sechs Monate her, und wegen Corona kommt sie nicht weg. Also hilft sie der lokalen Bevölkerung. Ursina Schärer

Sybille Keller aus Bachenbülach mit Essenspaketen. Diese verteilt sie in einem Dorf an der ecuadorianischen Küste – dank finanzieller Hilfe aus der Schweiz gratis. Foto: PD

Drei Monate mit dem Freund verbringen, viel surfen und das warme Wetter geniessen. So hatte sich Sybille Keller ihren Aufenthalt vorgestellt, als sie im Januar nach Ecuador gereist ist. Doch dann kam das Virus, und seit Mitte März hat auch Ecuador einen Lockdown mit Ausgangssperre. «Anfangs durfte man sich nur bis zwei Uhr nachmittags draussen aufhalten, die Polizei und das Militär haben streng kontrolliert», erzählt die 22-jährige Bachenbülacherin.

Filterkaffee statt Kochbananen

In dem kleinen Dorf Canoa an der Küste Ecuadors ist sie gestrandet. Dort leben die meisten vom Tourismus. Mit dem Lockdown hatten sie plötzlich kein Einkommen mehr, und meist verfügen sie auch kaum über Erspartes. Viele Familien im Dorf kamen bald in Not. Sybille Keller und ihr Freund Rainer Agudelo beschlossen, etwas zu unternehmen. «Die Leute hier sind immer so offen und warmherzig, da wollte ich auch etwas zurückgeben», erklärt Keller. Sie eröffnete ein Paypal-Konto und rief in den sozialen Medien ihre Freunde und Bekannten in der Schweiz zum Spenden auf. Der Aufruf wurde weiter geteilt, und bald kamen die ersten Spenden auf das Konto.

Kochbananen sind Teil der Pakete, die Sybille Keller und ihr Freund Rainer Agudelo verteilen. Foto: PD

Da Agudelos Familie selbst ein Lokal besitzt, kannten sie bereits Händler in der Region für Grosseinkäufe. Dann hiess es abwiegen und in Säcke abpacken. Eingekauft wurden unter anderem Reis, Linsen, Kochbananen, Thunfisch in der Dose, Öl, Toilettenpapier, Seife und Desinfektionsmittel. Wenn der Bauer gerade keine Kochbananen hatte, dann wurde auch schon Filterkaffee beigelegt. «Den lieben sie hier. Dabei haben sie doch so guten Kaffee, das habe ich nie verstanden», erzählt Keller lachend. Ein Paket koste etwa sechs Franken und decke den Bedarf einer Familie für eine Woche. «Man kann schon mit sehr wenig viel bewirken. Das hat auch meine Freunde zum Spenden motiviert.» Um Kosten zu sparen, werden die Pakete nicht mit dem Auto verteilt, sondern zu Fuss mit einem Fahrradanhänger.

So wird verteilt: Mithilfe eines Fahrradanhängers und zu Fuss. Das ist günstiger als per Auto. Foto: PD

500 Essenspakete verteilt

Es gibt zwar einige lokale Hilfsorganisationen, diese konnten jedoch nur Einzelnen helfen. Und staatliche Unterstützung gibt es auch nur für wenige. Momentan habe aber fast niemand im Dorf genügend Geld, um den Grundbedarf zu decken, erzählt Keller. Deshalb hätten sie beschlossen, das kleine Dorf flächendeckend mit Lebensmittelpaketen zu versorgen.

Die Verteilung ist mitunter harte Arbeit. Aber sie wird geschätzt. Foto: PD

Die Reaktionen auf Kellers Aktion waren fast durchwegs positiv. «Die meisten waren sehr dankbar. Einige waren etwas verunsichert, weil sie es nicht gewohnt sind, dass einfach alle etwas bekommen», meint Keller. Auch einzelne ablehnende Reaktionen gab es. Ein Hotelbesitzer beispielsweise meinte, er brauche das doch nicht. «Aber auch er hat ja im Moment kein Einkommen», sagt Keller. Das Essenspaket hat er dann schliesslich doch genommen.

Damit die Spendenden wissen, was mit ihrem Geld passiert, teilt Keller Bilder und Informationen auf ihren Profilen auf Facebook und Instagram. «Mit der Spende schenken sie mir auch ihr Vertrauen, und deshalb ist es mir wichtig, dass sie sehen, was ich mit dem Geld mache», sagt Keller. Mittlerweile sind über 4500 Franken zusammengekommen und 500 Essenspakete verteilt. Eigentlich ist Kellers Visum bereits ausgelaufen. Wenn Ecuador den Ausnahmezustand aufhebt, dann bleiben ihr noch 30 Tage, ehe sie das Land verlassen muss. Bis dahin und solange Geld vorhanden ist, will Keller mit der Lebensmittelverteilung weitermachen.