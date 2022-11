Gastroserie Glattbrugg – Im Mammamia gibt das Italien der Jugend ein Comeback Das italienische Restaurant Mammamia in Glattbrugg gibt es seit 40 Jahren. Es erinnert an Zeiten, als das Essen des südlichen Nachbarlands noch seltener auf den Tisch kam. Daniela Schenker

Bei der Pizza Quattro Stagioni geizt der Pizzaiolo nicht mit Zutaten. Foto: Daniela Schenker

Sommerferien in Jesolo – für uns Kinder waren das vor vier Jahrzehnten Strand, Gelati und gute Laune, aber vor allem auch endlich Sonne und Baden nach Jahren Regen und Wandern in Tirol. Statt einer unsäglichen Forelle im Speisesaal des Hotels gabs bei Paolo die erste Pizza im Leben. Alle waren entspannt, der Vater wegen des Wetters, die Mutter, weil sie endlich einmal das Schulitalienisch an den Kellner bringen konnte, und wir Kinder wegen der fehlenden Kleidervorschriften.