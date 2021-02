Gastro-Serie «Besser essen» – Im «Meiers Come Inn» gibt es Thailand ohne Quarantäne Für die ganz treuen Fans ist das «Meiers Come Inn» in Bülach das beste Thai-Restaurant westlich von Bangkok. Auch uns mundete die Take-away-Kostprobe hervorragend. Daniela Schenker

Schon die Hälfte des Phad Bai Krapao mit Rindfleisch sorgt für einen gut gefüllten Teller. Foto: Daniela Schenker

Von Wartelisten dürften derzeit die meisten Gastronomiebetriebe nur träumen. Umso grösser die Überraschung, als wir im «Meiers Come Inn» unsere obligatorische Bestellung für 18.15 Uhr aufgeben möchten. Dieses Zeitfenster ist bereits ausgebucht. Wir werden freundlich gebeten, das Gewünschte eine Viertelstunde später abzuholen. Das traditionsreiche Thai-Restaurant kann offensichtlich in Zeiten des Lockdown auf die Treue seiner Gäste zählen. Und die sind auch bereit, das Bestellte abzuholen, denn einen Lieferservice bietet das in Bülach Süd gelegene Restaurant nicht an. Dafür gibt es 10 Prozent Abholrabatt und pro Hauptspeise eine eisgekühlte Dose thailändisches Bier.