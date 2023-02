Cowboy-Poeten in den USA – Im milden Westen Einmal im Jahr treffen sich Tausende Cowboys in Elko, Nevada. Nicht, um die schönsten Kühe zu prämieren, sondern um sich ihre schönsten Gedichte vorzutragen. Von Pferderomantik und Furzgeräuschen. Christian Zaschke

Cowboyhut und -stiefel gehören gewöhnlich nicht zum Dresscode von Dichterinnen und Dichtern. Foto: Marla Aufmuth (Western Folklife Center)

Elko, das sind ranzige Motels, in deren Teppichen mehr Lebewesen wohnen, als der Wissenschaft bekannt sind. Elko, das sind Casinos entlang der Idaho Street mit defekten Leuchtreklamen, in denen überschminkte Dealerinnen in einer an den Tod gemahnenden Langeweile Black-Jack-Karten über den Tisch schieben und die Zocker anblaffen, wenn sie nicht genügend Trinkgeld geben. Elko, das ist eine amerikanische Kleinstadt mit 20’000 Einwohnern, die in einem Nichts namens Nevada liegt und wirkt, als hätten die Götter sie dort auf dem Weg zu den Küsten Kaliforniens kurz abgestellt und dann absichtlich vergessen. Gibt keinen Grund, hier haltzumachen.