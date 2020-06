Sagen wir es so: Es gibt einen Entwurf in einer speziellen Zeit, ein Kurzformat mit neun Konzerten . Der Pianist Igor Levit beendet seinen Beethoven-Zyklus, sonst kommen vor allem Musiker, die in der Schweiz leben: Die Pianistin Martha Argerich spielt ebenfalls Beethoven, Cecilia Bartoli und Mauro Peter werden singen. Und der Dirigent Herbert Blomstedt wird mit 93 Jahren erstmals das Lucerne Festival Orchestra dirigieren.

Was passiert, wenn sich die Situation in der Schweiz wieder verschlechtern sollte?

Wir leben jetzt von Woche zu Woche. Das ist in der Klassik besonders herausfordernd, weil wir so langfristig planen – was ja auch nicht nur gut ist. Ich hoffe, dass von der derzeit nötigen Spontaneität auch in Zukunft etwas bleiben wird.