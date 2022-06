Volkslauf in Niederhasli – Im Mondlicht um den Haslisee rennen Am Freitag, 10. Juni, findet die nächste Austragung des Hasli Night Run statt. Renato Cecchet

Die Erwachsenenkategorien starten um 21 Uhr. Foto: PD

Die Volksläufe, die während der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnten, können jetzt wieder durchgeführt werden. Nach dem Flughafenlauf an Auffahrt steht mit dem Hasli Night Run am Freitag, 10. Juni, der nächste Laufwettbewerb im Zürcher Unterland in Niederhasli auf dem Programm.