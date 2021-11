Konrad Pfisters Familie übernimmt in Niederglatt - Im nächsten Jahr kommt der Onlineshop von Fleischli

Konrad Pfisters Familie übernimmt in Niederglatt

Konrad Pfister in der Filiale Rümlang.

Seit Oktober gehört das Unternehmen Fleischli Ihrer Familie. Haben Sie angesichts von Corona nicht manchmal Angst vor Ihrem unternehmerischen Mut?

Konrad Pfister: Die Aktienmehrheit habe ich ja bereits vor fünf Jahren übernommen, sodass ich die Umstände und Risiken gut kenne. Aber im März vor einem Jahr habe ich mich tatsächlich gefragt, wie ich nur die Löhne auszahlen soll. Damals war ich sehr froh um die halbe Million des Bundes, und die Soforthilfe hat in der Schweiz ja auch wirklich sehr gut funktioniert. Nach diesem letzten Jahr haut mich also nicht mehr so schnell etwas um. Die Gelder des Bundes haben wir übrigens bereits zurückbezahlt.