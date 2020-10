Internationaler Tag der Zugvögel – Im Neeracherried werden Zugvögel erspäht Jeden Herbst verlassen Millionen von Zugvögeln ihr Brutgebiet und ziehen Richtung Süden. Am Sonntag kann in der Region dieses Naturschauspiel mitverfolgt werden.

Ein seltener Zugvogel ist der Kiebitz, der bis in den Mittelmeerraum zieht. Im Neeracherried kann er auch beim Rasten beobachtet werden. Foto: Michael Gerber

Der Naturschutzverein Bachsertal beobachtet am kommenden Sonntag im Rahmen des internationalen Zugvogeltags von 9 Uhr bis 15 Uhr vorbeiziehende Vogelschwärme auf dem Wannenberg beim deutschen Bergöschingen. Fachleute sind mit Ferngläsern und Fernrohren präsent.

Im Birdlife-Naturzentrum Neeracherried gibt es von 11 bis 17 Uhr mehrere Rätsel- und Spielposten für Familien. Hier lassen sich aus den Beobachtungshütten rastende Zugvögel erspähen, und auch die ziehenden Vögel werden beobachtet. An beiden Orten wird auch die Anzahl der beobachteten Zugvögel festgehalten und anschliessend schweiz- sowie europaweit erfasst. Die Ergebnisse werden anschliessend unter www.birdlife.ch/ebw publiziert.

Vögel werden gewildert

Am Euro-Birdwatch wird europaweit in über 30 Ländern aber auch auf die Gefahren aufmerksam gemacht, welchen die Vögel auf ihrem Weg ins Winterquartier ausgesetzt sind. Geschätzte 25 Millionen Zugvögel werden jedes Jahr im Mittelmeerraum gewildert, noch mehr werden legal abgeschossen. Aber auch der Lebensraumverlust im Brutgebiet infolge Überbauung, Intensivierung der Landwirtschaft und naturferner Gärten macht den Vögeln zu schaffen.

Auch solche Schwärme von Zugvögeln wie den Staren können beobachtet werden. Foto: Michael Gerber

Die lokalen Birdlife-Sektionen und Birdlife Schweiz setzen sich für die Zugvögel in den Brutgebieten ein, so etwa durch die Aufwertung von Lebensräumen und den Schutz guter Gebiete. Zudem unterstützt Birdlife Schweiz die Birdlife-Partner vor Ort im Kampf gegen die Wilderei im Mittelmeerraum. Der Naturschutzverein Bachsertal ist eine Sektion von Birdlife Schweiz und betreibt auch das Birdlife-Naturzentrum Neeracherried. Die Natur- und Vogelschutzvereine setzen sich für wertvolle Lebensräume in der Schweiz ein.

Identitätskarte mitbringen Infos einblenden Der Beobachtungs- und Informationsstand des NV Bachsertal auf dem Wannenberg bei Bergöschingen (D) ist am Sonntag, 4. Oktober von 9 bis 15 Uhr besetzt und wie folgt zu erreichen (Zufahrt ist ausgeschildert): Zoll Kaiserstuhl - Guggenmühle - Bergöschingen - Oberdorf - Parkplatz oberhalb Dachshof beim Schiessstand. Spaziergang 2 km entlang dem Waldrand. Identitätskarte mitnehmen. Eine Anmeldung ist erwünscht auf amehrensperger@gmx.ch. Die Familienaktivitäten im Birdlife-Naturzentrum Neeracherried laufen am Sonntag, 4. Oktober von 11 bis 17 Uhr. Es gibt mehrere Stände mit Rätseln, Spiel und Spass und mit Beobachtung von rastenden und ziehenden Zugvögeln.

