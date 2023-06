Stiftung Wisli kommt – In Bülach-Nord entsteht ein neuer Campus Der Rohbau des Hauses Angelo in Bülach-Nord steht. Am Richtfest gab es erste Einblicke und in den Campus der Stiftung Wisli und weitere Spendenaufrufe. Jonathan Broger

Das Gebäude steht, nun erfolgt der Innenausbau. Hier kommt der Campus der Stiftung Wisli hin. Foto: Patrick Gutenberg

Rund ein Jahr dauert es noch bis zur Aufnahme der Tätigkeiten der Wisli-Stiftung. Am Donnerstag lud sie in den neuen Campus neben dem Bahnhof zum Richtfest mit Speis und Trank ein. Am Event wurde per Videoschaltung geschildert, wie es am Ende aussehen wird. Im Mittelpunkt standen nicht nur Mark A. Wisskirchen, Stadtrat in Kloten und Stiftungsratspräsident, und Martin Bieber, Geschäftsführer der Wisli-Stiftung. Sondern auch ein Stuhl.