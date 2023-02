Eröffnung in Hüntwangen – Im neuen Schüür-Kafi werden Tassli und Stühle gleich mitverkauft Seit Juli war Hüntwangens Dorf-Treffpunkt geschlossen. Jetzt wagen drei Rafzerfelderinnen den Neustart der Goldbachschür. Am Mittwoch war Premiere. Florian Schaer

Fünf bis sechs Tische à drei bis vier Stühle. Viel Platz hat es im heimeligen Dorftreff von Hüntwangen nicht. Foto: Raisa Durandi

«Aber nein, das trinken wir natürlich nur, wenn jemand von uns Geburtstag hat», sagt Erika Mauerer, während sie das Cüpli-Glas hebt. «Oder eben an einem so besonderen Anlass wie heute.» Die Hüntwanger Alt-Gemeindepräsidentin nickt ihren drei Tischnachbarinnen zu. Ja, besonders ist dieser Mittwochmittag in der Tat: Mit der Neueröffnung des Kafi Goldbachschür hat der Dorfkern von Hüntwangen ab sofort wieder einen Dorftreff.