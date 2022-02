Österreich für Entdecker – Im Ötztal spielt die Natur die Hauptrolle Jenseits der Skipisten und Luxushotels von Sölden überrascht das Tiroler Südtal mit einer rauen Landschaft, einem Bergsteigerdorf und Gletscherriesen. Nichts wie hin, solange es sie noch gibt! Christoph Ammann

Mehr Natur geht nicht: Schneeschuhwanderer im Ötztal. Foto; Ötztal Tourismus

Wenn Sommer wäre, würden die Felswände das Rauschen des Bergbaches verstärken. Doch heute bleibt es mucksmäuschenstill in Gries. Der Wasserlauf ist schockgefroren, glitzert als vertikales Eisband in der Sonne: Eine perfekte Winteridylle im hintersten Zipfel des Sulztals, das vom Ötztal Richtung Osten abzweigt und in den Stubaier Alpen endet.

Kaum vorstellbar, dass sich ein paar Kilometer südlich auf den Pisten von Sölden Tausende von Skifahrerinnen und Skifahrern drängen, Halligalli-Musik über Sonnenterrassen schallt und Schneekanonen in kalten Nächten den weissen Segen ausspeien. «Das ist das Coole im Ötztal», sagt Thomas Schmarda. «Dort die professionell organisierten Skigebiete, hier eine weitgehend unberührte hochalpine Naturlandschaft».