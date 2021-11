Traumziel Mauritius – Im Paradies sind Gäste wieder willkommen Roman Goetsch, der Schweizer Chef des Resorts One & Only Le Saint Géran auf Mauritius, hat grosse Pläne. Jacqueline Vinzelberg

Das One-& -Only-Resort Le Saint Géran auf Mauritius ist seit kurzem wieder für Touristen geöffnet. Foto: PD

«Die Stimmung ist toll. Es fühlt sich an, als wäre jeder Tag Neujahr», meldet Roman Goetsch, der Schweizer General Manager des One & Only Le Saint Géran auf Mauritius. Achtzehn Monate musste die Crew des Luxusrefugiums warten, bis sie wieder ausländische Gäste betreuen durfte. Seit Anfang Oktober ist Mauritius wieder für Touristen geöffnet.

Im August 2020 übernahm Goetsch sein neues Amt auf der Insel. Der 52-jährige Hotelier mit Wurzeln in Steckborn TG wuchs in Indien, Ägypten und England auf. Bereits von 2012 bis 2017 fungierte er als Hotelmanager auf Mauritius und kehrte nach einem Zwischenspiel in Warschau an seinen Sehnsuchtsort zurück. «Als Jugendlicher sah ich dieses One-&-Only-Resort erstmals in einer Reisebroschüre und träumte davon, in diesem Hotel Ferien zu verbringen», erinnert sich Goetsch. Dass er nun hier arbeitet, empfindet er als grosses Privileg und Glück.