Gemeindewahlen am 27. März – Im Parlament Bülach steht ein grosser Wechsel bevor Das Bülacher Stadtparlament besteht aus 28 Mitgliedern. Davon stellen sich Ende März nur 17 einer Wiederwahl. Eine Partei möchte wieder und eine andere ganz neu mitmischen. Daniela Schenker

Der Weg an die Ratssitzungen im reformierten Kirchgemeindehaus Bülach war für Kandidierende auch schon steiler. Raisa Durandi

11 von 28 Mitgliedern des Bülacher Stadtparlaments treten nicht mehr an. Das sind fast 40 Prozent der Bisherigen. Kommt hinzu, dass drei der Wiederantretenden – Stephan Blättler (SVP), Markus Surber (FDP) und Manuel Luís Calvo Salgado (Grüne) – auch in den Stadtrat möchten. Dort werden vier von sieben Sitzen frei. Es ist also durchaus möglich, dass bei den Wahlen im März die Hälfte des Parlaments ausgewechselt wird,