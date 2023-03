Wo ist mein Schutzraum? – Im «Partykeller» witzelt plötzlich keiner mehr Seit Putins Atomdrohungen werden ihre Anweisungen wieder ernster genommen. Das zeigt sich auf einer Runde mit den Schutzraumkontrolleuren der Flughafenregion. Christian Wüthrich

Beat Brülhart prüft im Auftrag der Behörden die Einsatzbereitschaft der Luftschutzkeller, hier in einem privaten Haus in Bassersdorf. Foto: Balz Murer

Der Stimmungswandel auf der Arbeit sei eindeutig spürbar, sagt Beat Brülhart. Er spricht aber nicht vom Austausch mit den Arbeitskollegen im geheizten Büro, sondern von Begegnungen draussen an der Haustür und vor allem in den Luftschutzkellern von Kloten, Wallisellen oder Bassersdorf, wo er an diesem Tag unterwegs ist. «Wir werden jetzt viel ernster genommen», stellt der Zivilschützer fest. An ihm und seinem Auftreten liegt das aber nicht. Er tut, was er immer tut, wenn er zu den Leuten geht. Statt belächelt zu werden, stellt er jetzt einen wachsenden Respekt und eine neue Ernsthaftigkeit fest. «Seit Februar 2022 hat es völlig gedreht.»