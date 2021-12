Sozialprojekt in Dielsdorf – Im Pferdestall entsteht ein Secondhandkleider-Laden mit Herz Der gemeinnützige Verein «Ein Herz für Mitmenschen» lanciert sein nächstes Projekt: ein Laden mit günstigen Kleidern, die aber eine gute Qualität haben. Renato Cecchet

In einem ehemaligen Pferdestall in Dielsdorf errichtet der Verein «Ein Herz für Mitmenschen» einen Secondhandkleider-Laden. Foto: PD Der jetzige Abstellraum wird neu gestrichen, erhält eine neue Beleuchtung und einen Laminatboden. Foto: PD 1 / 2

Auch im Unterland gibt es Menschen, denen es finanziell nicht so gut geht. Ein Besuch im Restaurant, neue Kleider, der tägliche Bedarf an Lebensmitteln oder Sachen für den Haushalt – nicht alle können sich das einfach so leisten, einige sind auf Unterstützung angewiesen. Der gemeinnützige Verein «Ein Herz für Mitmenschen» macht genau das. So werden in Zusammenarbeit mit dem Verein «Tischlein deck dich» Lebensmittel für bedürftige Personen oder Familien verteilt. Das Projekt «Bedien dich» vermittelt neben Essbarem zusätzlich Hygieneprodukte oder Waschmittel. Und im vereinseigenen «Café mit Herz» in Dielsdorf kommen vielfach Menschen zusammen, «die einsam sind und das Gespräch suchen oder einen Kaffee und ein Gebäck konsumieren und selber den Betrag bestimmen, den sie zahlen können», erklärt Jasminka Huber, Vorstandsmitglied des Vereins.