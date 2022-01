E-Mobilität 2021 – Im Rausche des Stroms Inmitten einer der dramatischsten Absatzkrisen der Automobilgeschichte erlebte die E-Mobilität 2021 einen wahren Boom. Grund dafür war nicht zuletzt die grosse Auswahl an neuen, reichweitenstarken Modellen. Meinung Nina Treml

Nur als Stromer: Der Volvo C 40 Recharge. Ab 2030 wollen die Schweden ausschliesslich Elektroautos bauen. Foto: Volvo

Das Auto sei nicht zukunftsfähig, weiterzumachen wie bisher eine Sucht und Elektrofahrzeuge nichts als «das Methadon der fossilen Mobilität», schnödete der renommierte deutsche Soziologe Harald Welzer unlängst in einem Interview mit Tamedia. Man muss kein militanter Velofahrer sein, um ihm im Prinzip beizupflichten, dass der Individualverkehr in verkehrsüberlasteten Städten hinterfragt und der E-Mobilität eine Wirkung als Allheilmittel abgesprochen gehört.

Doch mit Verlaub, Herr Welzer, sind Sie schon den neuen Porsche Taycan 4 Cross Turismo gefahren? Kennen Sie die heimlichen Freuden, das spontan verfügbare Drehmoment im Mini-Stromer Fiat 500e für ein Verkehrslücken-Hopping zu nutzen? Oder das befriedigende Gefühl, allein für ein Schoggistängeli bei einer Tankstelle anzuhalten, weil es reichweitenstarke Modelle wie der Ford Mustang Mach-E ohne Ladepause von Zürich nach Bern und wieder zurück an die heimische Steckdose schaffen? Methadon macht nicht lustig, wie man so liest, Methadon verleiht keinen Kick. Und wirklich heilsam fühlt sich der Auto-Entzug im überfüllten ÖV unter niesenden Unter-der-Nase-Maskenträgern ja derzeit auch nicht an.